Martorell acollirà la final de la Copa Kopparberg, dissabte

? Les instal·lacions del tor-rent dels Llops de Martorell seran l'escenari aquest dissabte de la final de la Copa Kopparberg de Primera de rugbi, amb el Rugby Club Martorell com a club amfitrió del partit que disputaran el GEiEG i el BUC, els equips que van assolir la classificació el cap de setmana passat. El partit serà retransmès per la Xarxa de Televisions Públiques. El Rugby Club Martorell és l'entitat amfitriona de l'esdeveniment i es mostra il·lusionada per poder ensenyar les instal·lacions a tot el país. A part de la final, a les 9.30 h del matí, també es disputarà un entrenament de la selecció catalana femenina sub-18 que acollirà més de cent jugadores. El rugbi femení vol demostrar la seva evolució i deixar clar que s'està traient prejudicis del damunt per anar avançant.