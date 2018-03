Monchi admet que el Barça és favorit però llança un avís

El director esportiu de la Roma, Ramón Rodríguez Monchi, ha admès que el Barça és el «favorit» en el duel de quarts de final de la Lliga de Campions, però que això no significa que el conjunt blaugrana ja estigui «classificat» per a les semifinals.

«Primer vaig pensar que no havíem tingut sort, però després ja penses com preparar l'eliminatòria per aconseguir una cosa que gairebé ningú s'imagina», va recordar ahir Monchi en declaracions a Esports Cope. «El favorit és el Barça, però el cartell de favorit no vol dir que ja estigui classificat el Barça. No sé si tenim unes possibilitats de vuitanta a vint o de setanta a trenta, però ser entre els vuit millors et permet somiar».

L'exporter creu que el Barça actual és diferent al de temporades anteriors per la mà d'Ernesto Valverde. «Amb el 4-4-2 amb doble pivot és més equilibrat en el balanç defensa-atac. És un equip més semblant a l'Athletic de Valverde, salvant les diferències, pel que fa al nivell de qualitat. S'ajusta al que són els equips de Valverde», va comentar.

Però la peça clau del joc blaugrana, que no l'única, és Leo Messi. «Que hi sigui o no Messi condiciona un equip, però no em sembla just dir que el Barça sense Messi es converteix en un equip vulgar. Marca les diferències i converteix el Barça en un equip més imbatible, però també hi ha jugadors que l'acompanyen i que fan que sigui un equip molt difícil de superar», va advertir l'executiu del club giallorosso.

En aquest sentit, Monchi no oblida que «tots els jugadors que han arribat al Barça des del Sevilla han donat bon rendiment», pel que considera «lògic» que el conjunt català «begui de jugadors» del Sevilla, que «ja és un nivell molt alt i una prova de foc important per fer el salt». Monchi, exdirector esportiu del conjunt sevillà, va dir que creu que «el Barça no està penedit de cap de les inversions en jugadors del Sevilla», en al·lusió a futbolistes com Rakitic, Dani Alves o Adriano, fitxats per ell per al club andalús i que després van fer el salt al Camp Nou.