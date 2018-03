Piqué explica que jugadors de Barça i Madrid comparteixen un grup de WhatsApp

El jugador del FC Barcelona i internacional espanyol Gerard Piqué ha revelat que els jugadors de la 'Roja' tant del Barça com del Reial Madrid comparteixen un grup de WhatsApp en el qual es vacil·len uns als altres, des de l'afecte que té com a "germans de selecció "que són, i ha apuntat el canvi en els blancs. Dels "somriures i músculs" de l'any passat han passat a ser "seriosos".

Piqué, en un llarg article titulat 'A Long Story' ( 'Una Llarga Història') a l'espai 'The Players' Tribune ', ha negat que els jugadors de Barça i Madrid de la selecció es portin malament malgrat el que pugui dir la premsa. "Ens portem molt bé i ens escrivim sobre tàctiques i filosofies de futbol i fins i tot dels llibres que llegim... I tant estic fent broma! Tot el que fem és dir-nos pestes els uns dels altres", ha apuntat el català abans de donar exemples.

"És el millor grup, som com nens petits. I la veritat és que és molt divertit per a mi ara, perquè estem 15 punts per sobre del Reial Madrid a Laliga. Així que estic molt creatiu en les respostes. L'any passat, quan els del Reial guanyaven tot, se sentien molt bé. Em vacil·laven quan els veia en els entrenaments de la selecció ", ha recordat.

"Cada vegada que guanyaven un partit la temporada passada pujaven fotografies sense les seves samarretes a Instagram des del vestidor. Somreien i mostraven els seus músculs com 'The Rock' i deien #HalaMadrid amb emojis triomfadors. Aquesta temporada és diferent. Les seves fotos són serioses, i els dic 'nois, per què tan seriosos?' acompanyat d'un emoji somrient o plorant del riure", ha revelat sobre què escriu en el grup al que ha posat el nom de 'Congratulations'.