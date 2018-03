El torneig de Pasqua del Paidos, Memorial Martí Orive, amb tot preparat

Com cada any, la Setmana Santa serveix per dur a terme diferents tornejos i competicions destinats als més menuts, que aprofiten les vacances per tal de poder practicar el seu esport favorit. Una de les referències a la Catalunya Central d'aquesta època és el torneig de Pasqua del Paidos, memorial Martí Orive, que arriba a la seva 21a edició i que, com sempre, es du a terme a Sant Fruitós de Bages en diferents disciplines.

El bàsquet i el futbol seran els protagonistes en aquesta edició a l'escola bagenca. El Paidos acollirà la trobada d'escoles de bàsquet. Entre el dissabte 24 i el diumenge 25, els diferents equips estaran ubicats al pavelló municipal de Sant Fruitós amb les categories de mini a infantil, tant pel que fa als nois com a les noies. Com és habitual, les diferents escoles duran a terme fases de classificació a les pistes situades de través del pavelló. Els espectadors podran gaudir de diversos partits alhora i de l'emoció de les finals, que es disputaran diumenge.

I a pocs metres del pavelló, al camp de futbol, hi haurà el torneig d'aquest esport, que aprofitarà tot el diumenge al matí per mostrar les evolucions dels jugadors que hi participin.