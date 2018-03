El CN Minorisa comença, avui a Mataró, la defensa de la plaça a Primera Catalana

El CN Minorisa comença avui, divendres, al feu del CN Mataró, la fase per defensar el seu lloc a Primera Catalana. Juguen aquesta competició els dos primers classificats de la Segona Catalana A, el Waterpolo Universitat Autònoma i el CN Mataró B, i els dos darrers de Primera Catalana, el CN Minorisa i el GEiEG.

Els mataronins surten com a favorits, amb tres dels seus jugadors habituals en l'equip de la Divisió d'Honor estatal, mentre que el Waterpolo Universitat Autònoma, vell conegut dels manresans, ha afegit als seus veterans de la categoria tres noms nous que els fan més forts. Per part manresana, es reconeix la dificultat per mantenir la categoria, fet pel qual serà obligatori superar el GEiEG, com s'ha fet en la fase regular, i mirar de vèncer d'una vegada per totes els veterans jugadors universitaris.

El calendari dels de Gaspar Ventura és: 23/03/18, CN Mataró B-CN Minorisa; 07/04/18,CN Minorisa-GEiEG; 14/04/18, WUA-CN Minorisa; 20/04/18, CN Minorisa-CN Mataró B; 05/05/18, GEiEG-CN Minorisa; i 12/05/18, CN Minorisa-WUA.