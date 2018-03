EN FOTOS | CTT Sallent: passat i present de qualitat

El Club Tennis Taula Sallent Reset és una entitat federada des de fa més de 60 anys. Es tracta d´un dels clubs més antics de Catalunya i pioner d´aquesta modalitat esportiva al Bages. Actualment, l´entitat està formada per gairebé 40 jugadors de diferents municipis de la comarca.

Els sallentins han de conviure en un context en què el tennis taula és un esport amb dificultats per guanyar seguidors a la comarca i en què esports com el bàsquet o el futbol acaparen més interès entre els joves. Per sort i gràcies als jugadors del club, l'entitat ha trobat «un equilibri entre jugadors veterans i joves, gràcies a la bona estructura esportiva» explica Joan Vila, actual secretari i membre del club des de fa més de 30 anys.

Xavi Fusalba és el president d'una entitat formada per cinc equips, més l'escola, que competeixen en diferents categories nacionals i estatals. El primer equip del club, entrenat pel mateix Fusalba, disputa la Segona Estatal masculina. Actualment està situat a la part alta de la classificació, amb possibilitats de jugar la fase d'ascens a Primera Estatal. El segon equip competeix a la Primera Provincial masculina. Els homes entrenats per Joan Vila també ocupen les primeres posicions, que donen accés a Preferent. Pel que fa al tercer equip sènior, entrenat per Josep Armengol, no està tan ben classificat a la Segona B Provincial, ja que ocupa la part baixa de la taula i lluita per mantenir la categoria. Finalment, el darrer equip sènior és el de Tercera Provincial, de Josep Armengol, un grup de joves jugadors que es troba a la zona mitja de la taula.

D'altra banda, el CTT Sallent també disposa d'un grup promeses, que competeix tant en el Circuit de promeses individual com en el d'equips. És un conjunt pensat per als jugadors federats que comencen a competir. En aquesta categoria participen jugadors de totes les categories fins a juvenil.



Figures importants

El CTT Sallent s'ubica en un local situat dins les instal·lacions del Pavelló Municipal de Sallent des de fa més de vint anys. Allà s'han pogut formar i entrenar jugadors importants de la història del club. El nom més destacable en l´actualitat és el de Josep Armengol, entrenador i jugador del primer equip, que ha participat en diversos campionats de Catalunya.

Si donem una ullada al passat, podem observar que per les files del club sallentí han passat jugadors molt importants, com Josep Maria Palés, diverses vegades campió d´Espanya per equips, Ramon Junyent, internacional amb la selecció, o Adrià Muntanyà, jugador que ha arribat a competir en la segona màxima divisió del tennis taula en àmbit estatal, la Divisió d´Honor. Precisament en aquesta categoria, l´entitat bagenca hi va competir durant tres temporades, el que ha sigut la fita esportiva més important del club.

El CTT Sallent es defineix com un club familiar amb una bona estructura esportiva que té per objectiu promocionar el tennis taula entre els més joves. «Volem que aquest esport agradi al màxim de nens i nenes. Per fer-ho necessitem promocionar els nostres joves jugadors», conclou Vila.