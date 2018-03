El València guanya a fora i el Madrid derrota el Zalgiris

El València del santpedorenc Rafa Martínez va obtenir ahir una victòria que no serveix per a la classificació, però sí per obtenir l'onzè triomf de la fase i mirar d'acabar-la de la millor manera possible. Els homes de Txus Vi-dorreta van derrotar l'AX Milà per 89-93 en un partit que no es va decidir fins al final, després d'una gran igualtat durant els quaranta minuts de joc.

Els valencians, que perdien per 23-16 al final del primer quart, van anar entrant al partit i, després d'un tercer període força bo, van intentar arribar a un final còmode amb un 84-90 a falta d'1.45. Però els milanesos es van situar a un punt de la mà de Gudaitis. Abalde només va anotar un tir lliure, però un rebot ofensiu de Doornekamp va ser vital per tornar a donar aire a l'equip. El mateix Abalde va anotar dos tirs lliures més quan faltaven vuit segons i va sentenciar. Rafa Martínez va anotar vuit punts en un duel en què van destacar els 27 del local Micov.



Batalla tàctica

A Madrid, el Zalgiris de Jasikevicius es jugava les darreres possibilitats de ser quart i de tenir el factor pista a favor en els play-off, però no va aguantar l'estrebada final d'un Reial Madrid que va haver de suar per vèncer el conjunt lituà (88-81).

Els visitants van estar particularment encertats des de la línia de tres (8 de 13, amb encert en els sis primers) i van mantenir a ratlla els blancs. Aquests, però, es van poder escapar en el tram final de la mà d'algunes accions de Rudy Fernández. A més, Felipe Reyes va ser un maldecap per a la defensa visitant, amb 16 punts, i va avortar els 21 de Jankunas i els 14, amb quatre triples, de Milaknis.

El Madrid és quart, empatat amb el Panathinaikos, que ahir va guanyar per 75-76 el Maccabi amb un bàsquet de Mike James a cinc segons. En l'altre partit, Estrella Roja, 63-Fenerbahçe, 80. Avui, el Barça rep un Baskonia que es juga mitja classificació, i també hi ha un Brose-Unicaja.