Valverde venç a La Molina i deixa la Volta molt encarada

Alejandro Valverde es va emportar ahir l'etapa reina de la Volta a Catalunya i ja té més de mitja cursa al sarró. El murcià es va beneficiar d'una feina excel·lent de l'equip Movistar a l'ascensió final a La Molina i va fer valer una fortalesa física insultant per derrotar Egan Bernal a l'esprint.

Valverde va recuperar el mallot de líder i serà molt difícil que ningú li pugui robar en el camí cap a Barcelona. El ciclista bagenc Jordi Simón (Burgos BH) no va poder ser entre els millors i va finalitzar l'etapa en la posició 105a, a 24.02 minuts del vencedor. El navassenc es va veure implicat en una caiguda a l'etapa anterior que segur que li va condicionar el rendiment ahir.



Ràpid des de l'inici

Els 170,8 quilòmetres de la quarta etapa de la Volta entre Llanars i La Molina van ser molt durs. Les ascensions i el ritme van trencar el pilot en mil bocins. Des de bon principi, els corredors van exercir una velocitat molt alta que va fer que no es pogués formar cap escapada tot i els múltiples intents. La primera hora de cursa va finalitzar amb una velocitat mitjana de 49,4 km/h.

El primer que va aconseguir trencar la llei del pilot va ser el petit escarabat Esteban Chaves (Mitchelton Scott). El colombià va marxar tot sol a la sortida de la ciutat de Berga. Per darrere el van intentar atrapar corredors com Rosskopf (BMC), Skujins (Trek) i Rossetto (Cofidis).

Ben aviat, però, va arribar el primer alt de la jornada, el Port del Jou, de primera categoria. Allà, Chaves va fer valer la seva superioritat en l'escalada per quedar-se en solitari al cap de cursa. En la següent dificultat muntanyosa, el coll de la Creueta, de categoria especial, la velocitat va continuar sent d'escàndol i el líder de la Volta, Thomas de Gendt (Lotto), es va despenjar. Chaves va aconseguir coronar la Creueta en solitari, però el grup dels millors ja era molt a prop.

En el descens cap a Alp van saltar a tota velocitat Mohoric (Bahrain) i Valverde (Movistar), que van aconseguir caçar Chaves. El ciclista del conjunt Bahrain va començar l'ascensió final a La Molina en solitari. El port cerdà, amb 11,6 quilòmetres al 4,3% de desnivell, va ser el jutge de l'edició 2018 de la Volta. I la primera part de la pujada va tenir un clar protagonista, el català Marc Soler.



Protagonisme de Marc Soler

El jove de Movistar va ser el primer en atacar i va destrossar la cursa. Amb una ambició sense límits, Soler va seleccionar el grup dels millors i va atacar sense descans a les rampes de La Molina. L'esforç del vilanoví va obtenir premi, ja que els únics ciclistes que el van poder seguir van ser els dos companys d'equip Valverde i Quintana, Egan Bernal (Sky) i Latour (AG2R).

Després de treballar tant, Soler va perdre contacte i va deixar la cursa en mans dels seus dos companys. La feina d'equip ja estava feta. En una situació de superioritat numèrica Valverde i Quintana no podien perdonar. Després de despenjar Latour, els dos Movistar van jugar les cartes a la perfecció per desgastar el jove de Sky. Tot i això, Bernal va resistir amb honor i va arribar a l'últim quilòmetre a la roda de Valverde. El murcià va fer bona la seva punta de velocitat i gairebé va guanyar sense esforç. D'aquesta manera, recupera el liderat de la Volta després de l'etapa reina i deixa el colombià Bernal a 19 segons, una diferencia pràcticament insalvable. El tercer és Nairo Quintana, a 26 segons.



Pas per la Cerdanya i l'Alt Urgell

La jornada d'avui de la Volta sortirà de Llívia i acabarà a Viella, després de 212,9 quilòmetres. L'etapa començarà a la Cerdanya, amb pas per Puigcerdà just després de l'arrencada, tot seguit per Bellver, i anirà cap a la Seu d'Urgell, per on discorreran els ciclistes abans d'afrontar el port del Cantó, de categoria especial, i el de la Creu de Perves, de primera.