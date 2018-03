El Cadí vol vèncer avui l'Araski per jugar-s'ho tot contra el Gernika

El Cadí la Seu juga aquesta tarda el darrer partit de la lliga regular a casa. Ho fa amb la clara intenció de vèncer i, també, de posar-se a punt pel que serà l'autèntica final, dissabte que ve a Gernika. Passi el que passi avui, les urgellenques es jugaran el bitllet per al play-off a Euskadi. I avui és un altre conjunt basc el que visita la Seu: l'Araski, de Vitòria.

Bernat Canut podrà disposar de les nou peces amb què ha treballat durant gran part de la temporada. Això no treu que hi hagi les típiques molèsties de final de curs. El tècnic urgellenc afirma que «és bo arribar a final de temporada i tenir quelcom per jugar-se a dalt de la classificació. Per tant intento treure pressió a les jugadores i gaudir dels dos partits. I intentar que cada jugadora tregui la seva millor versió».

Les noies de la Seu volen fer un bon partit davant l'equip que prepara Madelen Urieta i aconseguir una victòria que els faria haver d'anar a Gernika sense l'obligació de vèncer, que hi serà, si no, a més a més d'haver de recuperar l'average. «El rival d'aquest dissabte és un bon equip que s'ha mostrat força irregular», diu Canut de l'Araski. Per això «necessitem fer un bon partit i sortir satisfets de la feina feta. L'equip treballa amb ganes de fer-ho bé durant la setmana. Així que segur que sortirem endavant».