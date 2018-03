El CN Minorisa femení aconsegueix plaça per jugar l'estatal de Segona Divisió

ARXIU PARTICULAR

Les jugadores manresans han celebrat l´èxit dins de l´aigua ARXIU PARTICULAR

Les noies del CN Minorisa han aconseguit classificar-se aquesta tarda per al campionat d'Espanya de Segona Divisió, que es jugarà el proper mes de maig i en el que hi haurà dues places d'ascens a Primera Nacional. Les manresanes han empatat a vuit gols en un duel molt igualat i en el qual les dues formacions han tingut possibilitats d'endur-se el triomf final. L'equip d'Àngel Peirón en tenia prou amb empatar i fins i tot amb perdre d'un gol per mantenir la segona plaça a la classificació a a Primera Catalana, categoria de la qual, avui es jugava la darrera jornada.