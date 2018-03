El CN Minorisa femení es juga la temporada amb el CN Martorell

El CN Minorisa femení arriba al darrer partit de la fase definitiva de Primera Divisió en segon lloc, amb dos punts més que el CN Martorell, al qual va guanyar en el partit de la primera volta en les municipals manresanes per dos gols de diferència.

Avui, aquestes dues formacions es troben en el duel decisiu a Martorell. El partit és de veritable transcendència, ja que la competició dóna dues places per participar al campionat d'Espanya de Segona Divisió que s'ha de celebrar el maig (fase d'ascens a Primera Divisió estatal). Un lloc ja el té adjudicat el CN Sabadell B i l'altre ha de sortir d'entre el CN Minorisa i el CN Martorell. Es preveu un partit ple d'emoció i una piscina amb la graderia plena de gom a gom per tal d'animar els seus respectius equips. Les d'Àngel Peirón tenen tres opcions, per només una de les del Baix Llobregat. A les manresanes els hi val guanyar, empatar i, fins i tot, perdre d'un gol, mentre que les jugadores del CN Martorell necessiten vèncer per més de dos gols per ser elles les que es classifiquin per a l'estatal. El partit està programat per a les 5 de la tarda i els arbitres seran l'internacional Joan Carles Colominas i Sergi Moyano.