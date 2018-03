La Copa Catalana d'artística femenina torna avui i demà al Nou Congost

Després de l'èxit del cap de setmana passat, la gimnàstica artística femenina torna aquest dissabte i diumenge al pavelló Nou Congost amb la continuació de la segona fase de la Copa Catalana de gimnàstica. Si la setmana passada hi va haver més d'un miler de gimnastes competint en la categoria base, en aquesta ocasió serà la categoria superior, anomenada via olímpica, amb la participació de 450 gimnastes, amb 60 tècnics, en representació de 29 clubs catalans, entre els quals hi ha l'Egiba.

La Copa Catalana consta d'un circuit de competicions itinerants pel territori català, amb tres fases classificatòries, més una fase final on es classifiquen les 15 millors gimnastes de cada categoria i nivell, a partir de la qual es classifiquen les 10 primeres per disputar el campionat de Catalunya.