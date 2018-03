El Gimnàstic aconsegueix la permanència a Divisió d'Honor després d'un partit èpic

El Gimnàstic de Manresa juvenil continuarà a Divisió d´Honor, la màxima categoria estatal. Quan queden dues jornades per al final i amb la victòria sobre la Damm, combinada amb la derrota del Sant Andreu davant del Mallorca (0-4), el conjunt entrenat per Fer-ran Costa manté la categoria malgrat totes les adversitats.

Sota un diluvi i amb un terreny de joc impracticable per jugar a futbol, ambdós conjunts han saltat damunt la piscina escapulada amb un joc molt directe i buscant les segones jugades o les errades defensives dels rivals. Els cervesers van començar amb més empenta i encert en els primers compassos i ja al minut 12 van inaugurar el marcador. En un servei de banda directa al costat del córner, el refús del porter local va quedar curt i la pilota, morta dintre de l´àrea, va aprofitar-la Patrice per afusellar i posar el 0-1. El gol no va afectar els locals i de mica en mica van començar a ser millors, arribant les primeres aproximacions a camp contrari. El local Escamilla va gaudir d´una bona acció al minut 28 després de baixar una complicada pilota i a la mitja volta va engaltar l´esfèrica, que va sortir fregant el pal del porter.

Fins arribar al descans no es van veure més ocasion de gol clares i els cervesers van marxar amb avantatge a la mitja part (0-1). A la represa l´equip entrenat per Fer-ran Costa va canviar la dinàmica i va saltar damunt del terreny de joc amb moltes ganes i una forta intensitat. Els locals van fer-se amos del partit i van pressionar a dalt, gaudint de moltes ocasions. Gassan va provocar un penal a favor dels bagencs després de patir un atropellament dintre de l´àrea de la Damm. El capità Priego no va posar-se nerviós i va enganyar molt bé al porter per aconseguir l´empat i tranquil·litzar el seu conjunt. Tot i l´empat, un Nàstic molt ambiciós va continuar dominant i, un minut més tard, va estar a punt de posar-se per davant, però la pilota va estevellar-se al pal. Al minut 64, a la sortida d´un córner, De Sande va creuar massa la rematada de cap i no va poder posar el seu equip per davant. Els cervesers ho van intentar fins al final i al minut 72 van gaudir d´una magnífica ocasió que el porter local Iu va enviar a córner.

A tres minuts del final, els visitants va quedar-se amb un home menys per doble targeta groga de Carlos. Tot i la inferioritat van buscar amb insistència el gol de la victòria, però en una pilota perduda va arribar el 2-1 local. Era ja el temps de descompte i l´última jugada del partit quan els escapulats van aprofitar l´errada de la Damm per crear un magnífic contraatac que va finalitzar Llorenç. Un gol que val la permanència a la Divisió d´Honor. La Damm pot patir un descens històric.