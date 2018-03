Hamilton obté la pole en la primera cursa de la temporada

El pilot britànic Lewis Hamilton (Mercedes) ha aconseguit la primera pole de la temporada en el Gran Premi d'Austràlia, que inaugura el Mundial de Fórmula 1, i partirà des de la primera línia de la graella al costat del finlandès Kimi Raikkonen (Ferrari), mentre que els espanyols Carlos Sainz (Renault) i Fernando Alonso (McLaren), que es va quedar a una dècima d'entrar en la Q3, sortiran novè i desè, respectivament.

Amb una magnífica volta (1.21.164), el vigent campió del món es va garantir la plaça de privilegi i va guanyar la primera batalla de l'any a l'alemany Sebastian Vettel (Ferrari), que des de la tercera posició tractarà de repetir la gesta de l'any passat a Melbourne, quan va guanyar la carrera després de sortir per darrere de l'anglès.

Mentre, Sainz va aconseguir l'última tanda de la sessió de qualificació, a la qual no va arribar un Alonso, que amb la sanció de cinc posicions del finlandès Valtteri Bottas (Mercedes) per substituir la caixa del canvi, ascendirà de l'onzena a la desena plaça de sortida, compartint cinquena fila amb el madrileny.

Precisament, la jornada a Melbourne va estar marcada per l'accident de Bottas durant la Q3, que no obstant això no va tenir conseqüències físiques per al pilot. Sí retocarà la graella, que es mourà fins a deixar a l'escandinau onzè, just per darrere de l'asturià, després de fer els retocs pertinents en el monoplaça.