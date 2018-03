Josep Ribera continua com a representant de la Federació Catalana

Enric Bertrán, com era previsible, ha estat reelegit com a president la Federació Catalana de Natació per als propers quatre anys. Durant la legislatura, la tercera de Bertrán, es celebrarà el centenari de la fundació de la federació, un dels reptes i objectius de l'equip de l'exwaterpolista del CN Montjuïc. La composició de la nova directiva ha sofert variacions respecte a la que hi ha hagut fins ara. Pel que fa a les delegacions territorials, Josep Ribera, exvicepresident del CN Manresa, segueix com a representant de la Catalunya Central.