Manresa aposta pel ciclisme formatiu

Disposar d'una escola de ciclisme a Manresa en un espai permanent i allunyat dels perills del transit rodat és aquest curs un anhel fet realitat. L'Esport Ciclista Manresà va empènyer aquesta iniciativa perquè l'Ajuntament cedís un espai a la zona esportiva del Congost, en concret, on hi havia l'antic camp de beisbol. Es tracta d'una terreny de 8.400 m2 que s'ha adequat per a l'ensenyament de la BTT i del bicitrial.

L'Escola Ciclisme Manresa, com es denomina, té com a director l'excorredor professional de carretera Josep Jufré, amb una dilatada experiència en l'ensenyament del ciclisme, sobretot a la comarca d'Osona, on té més de 160 joves que aprenen les tècniques del ciclisme a l'escola Jufré Cycling.

Ferran Molina, president de l'Esport Ciclista Manresà, entitat que dóna aixoplug a l'escola de Manresa, ha comentat que «des del novembre que és en funcionament. Sabíem que era un mal moment per engegar perquè la canalla ja estava col·locada en altres activitats, però, malgrat això, vam voler començar perquè ja es visualitzés la nostra escola, que estem convençuts que pot interessar a molts nens i nenes. Ens agradaria incrementar el número d'usuaris de l'escola de cara a al curs vinent, tot i que qui vulgui encara es pot apuntar per al que queda de temporada. Els nens i nenes han de portar la seva bicicleta, però les podem guardar en un espai al pavelló Nou Congost. Aquest és un projecte que es va iniciar fa dos anys però que, a causa de temes més burocràtics que una altra cosa, no s'ha fet efectiu fins ara. Comptem amb Josep Jufré, que té des de fa sis anys una escola a Vic que funciona a ple rendiment. Per al bicitrial tenim Roger Puig com a monitor».



Activitat extraescolar

Josep Jufré té clar que «es tracta d'una activitat extraescolar en un espai on es pot compartir la bicicleta en grup per passar-ho bé. Ensenyem com millorar la tècnica, les habilitats i el domini de la bici des dels cinc anys fins als setze. Saber-se aguantar sobre la bicicleta és cosa dels pares». Mirant més enllà, Jufré té clar que una de les finalitats és «aconseguir corredors que entrin en competició. En això l'escola els recolzarà, els assessorarà. A Vic, per exemple, tenim un equip de cadets de BTT molt competitiu i un altre de júniors de carretera que també ho està fent molt bé. Molts d'ells s'havien iniciat amb nosaltres i ara veiem els fruits. La idea és seguir el mateix model a Manresa i formar futurs corredors».

Ferran Molina té clar que «volem aprofitar l'experiència que té Josep Jufré a Vic per implementar-la a Manresa. Un altre aspecte important és que, al disposar d'un tècnic titulat com és Jufré, ens permet que la nostra escola sigui reconeguda per la Federació Catalana de Ciclisme. Altres tenen escoles que no són homologades».

Tant per a la BTT com el bicitrial, els usuaris de l'Escola Ciclisme Manresa tenen dos dies d'activitat. Ara mateix, els dimarts i els dijous entre 2/4 de 6 de la tarda i les 8 del vespre, tot i que «en funció de la demanda podem anar creixent en dies», apunta Josep Jufré, que afegeix que «tenim un bon espai, a més que l'entorn també ens permet fer sortides a fora, fer excursions, sobretot quan el dia s'allarga».

Un cop s'acabi el curs, a final de juny, es preveu l'organització d'una campus. «Això funciona diferent al que és la temporada regular. El campus és més lúdic i, tot i que el fil conductor continua essent la bicicleta, també es fan altres activitats, com un repàs bàsic de la mecànica, la seguretat viaria, etc.», apunta Josep Jufré.

Molina té clar que «encara calen millores en l'espai que tenim al Congost, però «no depèn només de nosaltres perquè utilitzem uns terrenys municipals. Totes les millores haurien d'anar al seu càrrec però ja se sap que l'Ajuntament sempre plora. Ens faria falta més llum, uns lavabos, vestidors, etc. Tenim previst col·locar una farola més. També és cert que no podem pretendre tenir-ho tot de cop». Tot i les mancances, Roger Puig, responsable del bicitrial, considera que «disposem d'un bon circuit, amb una zona per al bicitrial amb tot tipus d'obstacles on els joves poden aprendre molt una especialitat que es troba en creixement i apte per a totes les edats. Més endavant no descartem fer alguna prova competitiva a Manresa».

A Catalunya hi ha 31 escoles homologades de ciclisme, entre elles la de Manresa, que té la seu al carrer Talamanca, 1, entresol (despatx 10). Els interessats també es poden adreçar directament al circuit, al Congost, els dies d'activitat: els dimarts i dijous a la tarda, fins a les 8.