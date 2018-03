El Manresa FS fa front a un dels partits més compromesos davant l'Escola Pia

El Manresa FS viurà aquest dissabte al pavelló del Pujolet (18.30 h) un dels partits més importants i trascendentals de la temporada. Quan només queden sis jornades per finalitzar la lliga de Segona Divisió B, els manresans reben un dels rivals més complicats per mantenir la privilegiada primera posició a la taula classificatòria.

L'Escola Pia de Sabadell, un clàssic de la categoria, és un contrincant difícil que es juga les dar-reres possibilitats d'aconseguir una de les tres primeres places que donen dret a jugar la Copa del Rei la temporada que ve.

L'equip manresà, que només disposa d'un punt d'avantatge respecte del segon classificat, el CCR Castelldefels, està obligat a guanyar per conservar la primera plaça. El Manresa FS només ha cedit un empat al Pujolet, davant el Pallejà. L'Escola Pia, després d'unes primeres jornades molt irregulars, s'ha mostrat després com un equip molt potent a casa seva i comun dels millors visitants, tenint en compte que ha guanyat set dels dotze partits que ha jugat lluny de Can Colapi, tot i que en la majoria d'ocasions ho ha fet amb resultats ajustats.

Els sabadellencs són cinquens a la classificació amb 45 punts, 112 gols a favor i 75 en contra. A la primera volta, el Manresa FS va empatar a quatre gols a la pista de l'Escola Pia, deixant escapar, a darerra hora, dos punts que semblaven tenir lligats.