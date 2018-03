El Nàstic podria certificar la permanència aquesta tarda

El Gimnàstic de Manresa juvenil té aquesta tarda la primera oportunitat de segellar la permanència a la la Divisió d'Honor. Per aconseguir-ho cal una ensopegada del Sant Andreu (derrota) davant el Mallorca a casa (16 h), combinada amb un triomf dels manresans sobre la Damm al Gimnàstic Parc (18 h), tenint en compte que el Sant Andreu i el Nàstic estan separats per quatre punts. En cas d'empat dels santandreuencs i d'un triomf dels manresans caldria esperar, ja que la distància seria de sis punts, el mateixos que quederan en joc, i el goal-average particular està igualat. Si no es dóna aquesta combinació, les dues darreres jornades seran clau per assegurar la salvació, en una lluita en la qual també s'hi ha de comptar el Lleida, que té un punt menys que el Gimnàstic, i la mateixa Damm.