Simón anima l'etapa i ocupa el tercer lloc de la muntanya

El ciclista navassenc Jordi Simón (Burgos BH) va ser un dels protagonistes de l'etapa d'ahir de la Volta a Catalunya, amb sortida a Llívia, pas per la Cerdanya i l'Alt Urgell, i final a Viella. Simón va formar part de l'escapada del dia, formada per deu integrants, de la qual va sortir el guanyador de l'etapa, el colombià Jarlinson Pantano (Trek-Segafredo).

El bagenc no va poder completar l'escapada i va arribar en el lloc 104, a 59 segons del guanyador, però abans va sumar molts punts en la classificació de la muntanya, ja que va coronar primer el port del Cantó, de categoria especial, i segon el de la Creu de Pervès, de primera, just darrere del colombià. Per aquest motiu, en la classificació de la muntanya és tercer, amb 34 punts, a set del líder, que és el mateix que el de la general, Alejandro Valverde, i a dos del colombià Esteban Chaves, que és segon. A més, és 95è de la general, a 25 minuts i 12 segons de Valverde.

L'etapa va començar moguda i, després que el colombià Egan Bernal, segon de la general, esgar-rapés tres segons de bonificació a l'esprint de Puigcerdà i se situés a 16 del líder, es van escapar dotze homes: Danilo Wyss (BMC), Jarlinson Pantano (Trek-Segafredo), Laurent Didier (Trek-Segafredo), François Bidard (AG2R), Vegard Laengen (UAE), Maxime Monfort (Lotto Soudal), Giovanni Visconti (Bahrain), Valerio Agnoli (Bahrain), Sergei Txernetski (Astana), Jordi Simón (Burgos BH), Antonio Molina (Caja Rural) i Jetse Bol (Manzana Postobón).

El grup es va reduir a deu i van anar passat quilòmetres, fins que, a 18 quilòmetres de la meta, Pantano i el noruec Laengen es van escapar. El colombià va ser més ràpid que el seu company de fuga a l'esprint. Valverde i tots els favorits van entrar a només 14 segons d'ells a la meta de Viella. Avui, 194 quilòmetres entre la capital de la Vall d'Aran i Torrefarrera, amb dos ports de segona categoria.