El solsoní Aleix Vila afronta com a favorit el Volant RACC

El talent d´Aleix Vila i Marc Roca els avala per guanyar el Volant RACC

El talent d´Aleix Vila i Marc Roca els avala per guanyar el Volant RACC SARAUTO-CRT SPORT

El pilot solsoní Aleix Vila és el gran favorit per conquerir el 40è Volant RACC, la copa de promoció patrocinada pel Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC), per facilitar als joves pilots de ral·lis l'oportunitat de mostrar les seves aptituds. A més del títol, el guanyador de cada edició rep el suport del club automobilístic per participar en el següent campionat d'Espanya de ral·lis.

El 40è Volant RACC el conformen set ral·lis, quatre dels quals es corren per carreteres asfaltades i tres sobre terra. Els catorze equips inscrits han de prendre-hi part amb un Peugeot 208 1.2 Pure Tech VR, adaptat per a la competició segons una estricta normativa. El ral·li 2.000 Viratges en determinarà la classificació definitiva.

Aleix Vila, de 25 anys, disputarà aquest trofeu per segon any consecutiu, amb el també solsoní Marc Roca com a copilot, i a l'empara de l'equip Sarauto-CRT Sport i del Biela Club Manresa.

Vila es va iniciar en el món dels ral·lis competint en la categoria Open del campionat de Catalu-nya amb un Peugeot 206.



Un míssil llueix al 2.000 Viratges

La tardor del 2016, Aleix Vila va decidir participar al ral·li 2.000 Viratges i va demanar a Nacho Paz, reconegut copilot d'origen gallec establert a Solsona, que fos el seu guia en aquest repte. Paz acumula més de vint anys d'experiència com a copilot a l'estatal de ral·lis. Avui en dia hi pren part com a assistent de Paco Roig i Jesús Jiménez.

Vila i Paz van disputar la prova bagenca amb un Citroën Saxo GRA dotat de pneumàtics de segona mà per manca de pressupost. El solsoní va exhibir el seu talent i va assolir una inesperada tercera posició final.

En una reunió celebrada el desembre d'aquell any entre Nacho Paz i Cristian Resina, propietari de l'empresa callussenca CRT Sport, «vam concloure que aquell jove era un míssil al volant», assenyala Nacho Paz. Convençuts de les potencialitats de Vila com a pilot de ral·lis, Paz i Resina van cercar i aconseguir la complicitat de Sarauto, concessionari al Bages de Peugeot, per possibilitar la participació d'Aleix Vila i Marc Roca al Volant RACC del 2017. La tasca desinteressada de Mark Jiménez, Joan Serra i el santcugatenc Josep Maria Serra, així com de l'empresa Vinils i Més, va complementar el recolzament de Sarauto.

El debut del duet solsoní difícilment podia ser més llustrós. Vila i Roca van pujar al podi en totes les curses i van assolir el subcampionat, només superats per una altra jove promesa de l'automobilisme català, Pep Bassas, fill del desaparegut campió estatal de ral·lis del 1989.

Enguany, amb el suport de l'Ajuntament de Solsona i de la diputació de Lleida, així com d'un consorci d'empreses que conformen Celsona, Excavacions Casas, GS Premium, Pintax del Solsonès SL, Pneumàtics Hermanos Rojas, Promakfil SL i Solroc Construccions SL, Aleix Vila i Marc Roca esperen superar els seus màxims oponents, Sergi Francolí i María