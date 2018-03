Aranzana: «Haurem de fer un matx més complet que a la primera volta»

L'entrenador del Leyma Coru-nya, el veterà Gustavo Aranzana, va explicar en la roda de premsa anterior al partit que «l'equip ja està recuperat de la derrota a Palència, en un partit en què vam fer moltes coses bé, traient els darrers quatre minuts». Ara, Aranzana va comentar que «s'ha de passar pàgina i afrontem el duel amb la màxima ambició i il·lusió davant un rival excel·lent».

El tècnic dels gallecs va confirmar que té tot l'equip a la seva disposició i es mostra convençut que «seguirem amb la bona línia, i per fer-ho haurem d'oferir la nostra millor cara». Pel que fa a l'ICL, Aranzana el defineix com «un exACB que ve a seguir lluitant per ser campió. Saben que és un partit clau. Corren bé el contraatac, és un dels millors equips en joc sense pilota, tenen equilibri, juguen bé les portes enrere i generen molt des del pal baix amb jugadors com Jordi Trias o Nacho Martín».

L'entrenador dels gallecs també es va referir a la seva victòria al Nou Congost en el matx de la primera volta: «Hem d'oblidar que vam guanyar allà. A més, després van incorporar Martín, un jugador excel·lent que els dóna més equilibri. Haurem de fer un matx més complet, millorar les prestacions del rebot i aturar el seu contraatac, on vam patir molt a la primera volta».