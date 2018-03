El Cadí la Seu enllesteix la feina en deu minuts i ja pensa en la final de Gernika

Sí o sí el Cadí se la jugarà dissabte vinent a Gernika. Però en tindrà prou amb vèncer. No li caldrà haver de recuperar el basket-average. I això gràcies a un sòlid i contundent triomf contra l'Araski fomentat en uns deu minuts, els primers, de clara superioritat. Les noies de la Seu van tenir el matx sempre sota control, gràcies a un quart en què va dominar completament, amb unes Yurena Díaz i Caitlyn Ramírez molt superiors a les rivals. Les vitorianes, que no s'hi jugaven res, van sortir adormides i erràtiques. Certament, van recuperar la tensió més tard i van collar molt en defensa. Però aquí van aparèixer les figures d'Andrea Vilaró i Georgina Bahí, les dues jugadores més experimentades del conjunt i que recuperen, si calia, moral per al darrer partit de la lliga regular.

Després d'un triple inicial, Díaz i Ramírez van simbolitzar la força urgellenca ben secundades per Nogaye Lo sota els cèrcols. Això va valdre per establir un 23-6 després dels primers deu minuts que va marcar el desenvolupament posterior. Les basques van canviar el xip lleugerament al segon període, amb una Julia Forster més entonada. Però la diferència ja no baixaria pràcticament mai dels quinze punts. Els que hi havia al descans i els que hi hauria, de forma puntual, al darrer quart. El Cadí estava molt entonat. Molt ficat en el partit.

Sí que després del descans l'Araski va estar molt més agressiu en defensa. Però el Cadí va tenir paciència i, a diferència de molts altres partits, va ser clarament dominador en la faceta rebotadora. Va agafar pràcticament mig centenar de refusos, una xifra inèdita. I va arribar a 110 de valoració al final de l'enfrontament, tot un rècord el dia que diverses jugadores urgellenques arribaven al centenar de partits disputats a la Lliga Femenina. Un triple de Vilaró ja ben avançat el darrer quart va posar la màxima distància en el marcador (70-47). La victòria ja era segura. Ara cal rematar la feina a la pista del Gernika.