El CN Minorisa inicia la fase de promoció amb una golejada a Mataró

El primer partit del CN Minorisa a la fase de promoció per mantenir-se a Primera Catalana va seguir el guió previst, ja que al potencial del CN Mataró B s'hi sumaven les baixes a l'equip bagenc, que feien previsible un ampli resultat favorable als del Maresme.

Els jugadors de Gaspar Ventura van ser els primers en marcar. Va ser Falla des de la boia. El joc estava igualat i va ser l'esquerrà local Puig qui, amb tres gols, va desnivellar el matx per situar el marcador favorable als costaners al final del primer quart (3-1). A més a més , Pelegrin, del CN Minorisa, ja havia sumat dues exclusions temporals. Amb aquests paràmetres es va iniciar el segon període, en el qual la superioritat dels amfitrions es va fer evident i amb recuperacions de pilotes aconseguien contracops que feien mal a la superada defensa manresana. El 4-0 era just d'acord al que succeïa a l'aigua. Això tenint en compte que els bagencs van desaprofitar les dues superioritats.

Amb l'atac manresà ofegat (7-1 al descans), només calia que Casasayas sumés la seva tercera personal, quan havien passat 1'40'' del tercer quart, per deixar a l'aigua un debutant, Ruiz, i un cadet de prime any, Puerta. Tot això feia que el joc encara fos més favorable als maresmencs. El CN Minorisa només va poder respondre en aquest període amb un gol de Puerta amb un llançament col·locat des de l'arc (12-2). En aquesta tercera part, fins a tres superioritats van ser desaprofitades pels minoristes. Només començar el quart període, tercera exclusió i pena màxima de Pelegrin, que encara feia complicada la situació. Un gol de Talavera va ser la resposta dels de la Catalunya Central als tres gols del CN Mataró B (15-3).

Després d'aquest resultat tant negatiu, el CN Minorisa jugarà el segon enfrontament de la promoció a casa davant el GEiEG, el dia 7 d'abril. La resta del calendari és: 14 d'abril, WUA-CN MInorisa; 20 d'abril, CN Minorisa-CN Mataró B); 5 de maig, GEiEG-CN Minorisa); i 12 de maig, CN Minorisa-WUA. Davant la superioritat del CN Mataró B, sembla que els manresans es jugaran l'altra plaça de permanència amb el GEiEG, si com en altres temporades el WUA no pot ascendir des de la Segona Catalana A, ja que no disposa d'equips base.