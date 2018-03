Empat insuficient del Manresa FS amb l'Escola Pia per conservar el lideratge

Malgrat aconseguir conservar la imbatibilitat al pavelló del Pujolet, el Manresa FS va veure com l'empat davant l'Escola Pia de Sabadell era insuficient per mantenir-se al capdavant de la classificació de Segona Divisió B. El CCR Castelldefels és ara el nou líder, amb dos punts d'avantatge respecte dels manresans, quan queden cinc jornades per cloure el campionat. Cal redordar que només el primer té el premi de jugar la promoció d'ascens.

Ahir, el Manresa FS va començar amb poc ritme davant una Escola Pia (que busca quedar tercer per jugar la Copa del Rei la propera temporada) que pressionava molt bé i que quan tenia la pilota feia un joc dinàmic. No va tardar en arribar el primer gol visitant. Va ser al minut 2, obra de Marc. Els manresans van tardar a reaccionar però sí que, a partir del minut deu, el joc es va equilibrar i van començar a creure en les seves possibilitats. Aquí va sorgir la figura del porter de l'Escola Pia, que va evitar el gol de l'empat en diverses ocasions abans del descans (0-1).

A la represa, al minut 25, Corvo va fer l'1 a 1 gràcies a un xut exterior. Aquest gol va donar més confiança als de casa però en una acció aïllada de l'Escola Pia (va xutar poques vegades entre els tres pals) va arribar l' 1 a 2 al minut 29, obra de Dani Castro. El Manresa FS va quedar tocat amb aquest gol però va reaccionar jugant amb porter jugador. Va ser amb aquesta tàctica que va arribar el 2 a 2, aconseguit per Pau Albacete en aprofitar un refús visitant. Quedava poc més d'un minut i a partir d'aquí els dos conjunts van jugar amb cinc jugadors, però sense aconseguir sorprendre el rival.

Després de Setmana Santa, el Manresa FS tindrà un nou partit complicat, a la pista del Bellsport l'Hospitalet. El CCR també tindrà una prova de foc, precisament a la pista de l'Escola Pia.