Ferran Costa: «El partit ha estat un reflex de tota la temporada i al final hem tingut el premi»

No ha estat fins a la darrera jugada del partit quan el Gimnàstic de Manresa juvenil ha pugut aconseguir el gol de la permanència. El president, Miquel Sebastià, va ser un dels que va patir més ahir a la llotja: «Es podia demanar no patir tant, seria més bo per a la salut». Sobre la temporada, Sebastià estava molt orgullós de tot l'equip: «Ha estat una temporada en què em hagut de lluitar molt, hem tingut mala sort en alguns partits i ara ens mereixem això». Malgrat totes les adversitats, principalment l'econòmica, el president escapulat feia èmfasi en aquest aspecte: «No m'imaginava a principi de temporada salvar la categoria a falta de dos jornades, tenint en compte que som l'equip amb menys pressupost de tota la categoria».

Ferran Costa, l'entrenador del Gimnàstic, ha estat un pilar fundamental en la salvació gràcies a la seva forma de treballar i amb la seva manera de veure i entendre el futbol. Costa es mostrava eufòric al vestuari celebrant l'esperada permanència i comentava que «el partit ha estat un reflex de la temporada, en què el treball, el ser metòdic i dominar els detalls t'apropa a guanyar. Ho hem aconseguit al minut 90, però sobretot a la segona meitat hem sigut molt superiors i hem aconseguit el premi».