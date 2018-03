Inscripcions obertes per córrer la Mitja Marató de l'Anoia i els 10 km d'Igualada

El Club Atlètic Igualada organitza el proper diumenge, 8 d'abril, la 36a edició de la Mitja Marató de l'Anoia i la 14a edició dels 10 km Ciutat d'Igualada. Ambdues curses s'iniciaran a les deu del matí, des de la línia de sortida i arribada situada a la Rambla de Sant Isidre. Enguany, el recor-regut de les dues proves s'ha modificat. El nou traçat transcorrerà entre les poblacions d'Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui. El preu de les inscripcions és de 20 euros per a tots els participants que s'inscriguin a les curses fins al proper dilluns, 2 d'abril. A tots se'ls garanteix un dorsal personalitzat. Les inscripcions poden efectuar-se, presencialment, a l'establiment Marathon Esports (c/ la Torre, 9), fins al dijous 5 d'abril, o per via telemàtica accedint al lloc web www.ticketoci.net, fins al divendres 6. Els atletes i socis del CAI es poden inscriure a les oficines del club per 15 euros. L'organització tancarà les inscripcions quan s'arribi als 600 participants globals. Les que es formalitzin el dia anterior i el mateix dia de les proves, en cas d'haver-hi dorsals, tindran un preu de 22 euros.