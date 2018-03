Madrid barra el pas de Catalunya per ser a les semifinals de l'estatal benjamí

La selecció catalana benjamí de futbol sala, entrenada per l'ex-jugador i tècnic del Manresa FS Jordi Barrero i amb els jugadors del club manresà Daniel Rodrigo, Pol Falomí i Arnau Lavilla, i el del FS Olesa Jan Carreño, no va poder classificar-se per a les semifinals del campionat d'Espanya de la categoria que es celebra aquests dies a Montijo (Badajoz).

Després de superar divendres per 6 a 0 el combinat de Ceuta, ahir, en el partit clau de la competició, els catalans van cedir per un ajustat 4 a 3 davant Madrid, en un duel molt igualat i de gran intensitat. I és que el vencedor de la confrontació tenia el passi a les semifinals. Pol Falomí va ser l'autor d'un dels gols de Catalunya.

Ja sense possibilitats d'accedir a les places de privilegi, el conjunt català va caure en el seu tercer enfrontament davant Castella-la Manxa també per 4 a 3 després de desaprofitar moltes ocasions.