?Un bon grapat dels partits programats per la jornada d'ahir als camps de la Catalunya Central van haver de ser suspensos per la pluja que va caure al llarg del dia i que va deixar molts camps impracticables. A Segona Catalana, l'Avià no va poder jugar al terreny de joc del Molletense. A Tercera Catalana es van suspendre el Joanenc-Taradell (foto), Can Parellada-Calaf i Fruitosenc-PI Puig. I a Quarta Catalana, Artés-Callús, Castellnou-Navarcles i Sant Pau-Vilomara.