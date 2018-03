El Prat segueix somiant i posa pressió a l'ICL

El Prat segueix demostrant que va molt seriosament a per l'ascens. Ahir va vèncer a casa davant el Càceres (70-59) i posa pressió a l'ICL i al Breogán, que rebrà el Levitec Osca a partir de les 18 hores.

Amb un Agada inspirat en atac (21 punts i 22 de valoració) i un Cate excepcional sota els taulers (10 punts i 10 rebots), els jugadors dirigits per Arturo Álvarez van treure un dur partit al Joan Busquets. La primera posició és a prop i això es va notar a les mans dels tiradors locals, més engarrotades de l'habitual. La gran defensa del Cáceres va mantenir viu el duel fins al darrer quart. En aquest, l'experiència dels potablava es va fer notar i un gran parcial a l'inici va ser definitiu. Parejo va ser el millor del conjunt extremeny, que encaixa la seva sisena derrota seguida i mira amb preocupació els propers partits.

En l'altre partit jugat ahir, l'Oviedo es va imposar per la mínima al Palència (73-72) amb un triple de Víctor Pérez quan faltaven sis dècimes per al final. Cap dels dos equips va poder obrir un forat important en el marcador i a l'inici del darrer quart hi va haver el moment clau. El tècnic local, Carles Marco, va haver d'aturar el partit quan faltaven cinc minuts a causa d'un gran parcial rival. A poc a poc, els locals van retallar diferències i van arribar a un final igualat, i llavors Pérez va decidir.

A part dels duels de l'ICL i el Breogán, avui es disputen cinc partits més. El primer serà a les 12 del migdia i enfrontarà el Clavijo i l'Iberostar Palma. A les 18 hores hi haurà l'Araberri-Lleida i el Sammic-Barça B, i a les 19 h el Valladolid rebrà el Melilla, i l'Ourense, el TAU Castelló.