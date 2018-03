El quartet del Foment Cardoní liderat per Pere Marsinyach conquereix l'estatal

El Foment Cardoní, vigent campió de Catalunya, va assolir el títol estatal de quartets durant la celebració de la primera jornada del vuitè Campionat d'Espanya de Grups-Show Juvenils i Quartets de patinatge artístic, que acull Alcoi aquest cap de setmana.

El quartet és una de les tres modalitats competitives que aplega la categoria grups-show. Tal com el seu nom revela, es tracta d'una coreografia executada per quatre patinadors. Les altres dues modalitats són el grup petit, per a grups de sis a dotze esportistes, i el grup gran, per a colles de setze o més patinadors.

L'equip del Foment Cardoní no podia debutar d'una manera més llustrosa a l'estatal. Liderat per Pere Marsinyach, completaven el quartet de l'entitat patinadors de prestigi contrastat, habituals en mundials i europeus, com la selvatana Júlia Vallejo, l'osonenca Clàudia Terrades i l'egarenc Llorenç Álvarez.

La coreografia Final Round va reportar als cardonins una puntuació de 88,200 punts, cinc més que el segon classificat, el quartet madrileny del CP Doctor Patín (83,600 punts). La medalla de bronze va obtenir-la un altre equip català, l'AP Llicà de Vall. La representació de la coreografia Elles! va merèixer una qualificació de 81,900 punts.

Aquests tres quartets van assolir, a més, la classificació per als campionats d'Europa de l'especialitat, que es celebraran al pavelló Barris Nord de Lleida els dies 27 i 28 d'abril.



El ball llatí com a inspiració

En els darrers anys, Pere Marsinyach ha convertit en una habitud la seva participació en europeus i mundials, però sempre competint de forma individual.

L'estiu passat, tal com explicita Marsinyach, «amb el grup de patinadors que ara integren el quartet vam començar a madurar la possibilitat de constituir un equip i competir junts». L'octubre del 2017 l'ixent idea ja disposava de música, coreografia i nom: Final Round.

Durant el darrer trimestre de l'any, els quatre patinadors van començar a polir-ne l'execució amb entrenaments setmanals, sessions que van incrementar la seva freqüència progressivament.

Final Round s'inspira en els balls de saló i, més concretament, en el ball llatí. Els patinadors homenatjen ritmes com el txa-txa-txa, la rumba i la salsa, teatralitzant un enfrontament entre dues parelles.

La participació a l'europeu pot obrir les portes del mundial al quartet del Foment Cardoní, ja que els dos millors equips de l'estat a l'europeu es classificaran per disputar el proper mundial.