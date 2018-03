Schachmann sorprèn Diego Rubio en una reduïda sisena etapa de la Volta

El ciclista alemany Max Schachmann (Quick-Step Floors) es va imposar a l'espanyol Diego Rubio (Burgos BH) en una sisena etapa de la Volta a Catalunya reduïda per l'abundant presència de neu en els primers trams de carrera en zona pirinenca, disputada entre la Pobla de Segur i Torrefarrera (117 quilòmetres), culminant la fugida d'una jornada en la qual l'espanyol Alejandro Valverde (Movistar Team) va mantenir el lideratge. El ciclista navassenc Jordi Simón (Burgos BH) continua tercer a la classificació de la muntanya.

En un dia marcat per l'escurçament de 77 quilòmetres, la pluja i el vent, Rubio i Schachmann van conformar l'escapada i, amb gran esforç de l'espanyol en el tram final, van aconseguir arribar a una recta de meta en la qual l'alemany de 24 anys va tenir un gram de força més per endur-se el triomf.

En el gran grup, Valverde i el Movistar Team van saber moure's al capdavant per evitar els ventalls produïts en l'últim terç de la cursa i mantenir la primera posició de la general. Els equips dels esprintadors es van confiar en excés amb una fugida que semblava destinada al fracàs.

Però els escapats van aprofitar la reducció de la prova per la intensa nevada que va caure a la zona de Viella, per arribar amb forces a un final en el qual van mantenir un pols dur amb el grup perseguidor. I si els velocistes van pagar un excés de confiança i un mal càlcul, el mateix li va passar a un Diego Rubio que va prendre la responsabilitat al davant i que va acabar sent superat per l'alemany en els metres finals.

Per la seva banda, el líder Valverde va gestionar la seva posició en el grup per evitar caigudes, mantenint l'avantatge pel que fa al colombià del Team Sky Egan Arley Bernal i al seu company d'equip Nairo Quintana (Movistar). Avui es farà l'última etapa, amb inici a l'Hospitalet i final a Barcelona, de 154,8 km.