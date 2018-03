Sortida dura amb dèficit d'elements

El partit del 3 de desembre passat al Nou Congost entre l'ICL Manresa i el Leyma Corunya, amb triomf gallec per 75-81, va ser dels més durs i controvertits que s'han vist al pavelló manresà en mesos. Amb un Jordi Trias fora de control, per culpa del càstig físic infligit pel pivot dels gallecs Sergio Olmos, i amb passivitat arbitral, els bagencs van deixar escapar la primera de les dues victòries que han vist volar de casa seva i van mostrar que la LEB és un territori que pot arribar a ser salvatge. Avui, gairebé quatre mesos després, l'ICL torna la visita a Riazor amb una falta d'elements que pot condicionar el rendiment de l'equip.

Els bagencs no disposaran avui de Guillem Jou ni de Jakis Gintvainis i caldrà veure com respon Álvaro Muñoz dels problemes que té als tendons d'Aquil·les. Aquesta situació obliga a replantejar la línia exterior i a donar protagonisme a Dani Garcia i Nil Brià. A més, el tècnic s'ha endut Álex Mazaira, precisament gallec, amb qui, segons ell, «hem preparat una sèrie d'invents ofensius i defensius en cas que ens hagi d'ajudar en la posició de quatre». Aquests invents podrien significar veure Hamilton de tres, tot i que potser pot jugar Muñoz i no farà falta.



Canvi de ritme

Tots aquests inconvenients poden provocar que l'ICL necessiti avui un ritme més baix de joc. S'entén que Costa, Lundberg i Allen seran molts minuts a la pista i no es poden ni esgotar ni carregar de faltes. Segons Aleix Duran «està molt bé tenir una essència i una filosofia i dur-les sempre a terme, però les circumstàncies són extremes i haurem d'adaptar alguna cosa».

Duran va ser clar en dir que, si fos l'entrenador dels gallecs, Gustavo Aranzana, «faria el mateix» que en la primera volta, jugar dur i buscar les pessigolles al rival, però «penso que ara estem més preparats, malgrat que algun jugador jove haurà d'actuar durant força minuts, i som més madurs».

Del Leyma, un equip que va perdre dimecres a Palència després de quatre victòries consecutives, Duran diu que «tenen una plantilla completa, que sap competir bé però que també té moments d'irregularitat que hem de saber aprofitar». Al Congost van destacar els tiradors. Entre Monaghan, Cooney i Gilling van anotar 43 dels 81 punts del seu equip al Congost, tot i que, segons Duran, «primer ens van fer mal a l'interior i després ens van rematar en errors nostres que no són habituals».