Alonso: «Ara podem defensar-nos i atacar»

El pilot espanyol Fernando Alonso (McLaren) es va mostrar "satisfet" amb el cinquè lloc assolit en el Gran Premi d'Austràlia, primera prova del Mundial 2018 de Fórmula 1, assegurant que arribaran millores per mirar "més amunt" i que el treball de l'equip a la pretemporada és per estar "orgullosos".





"Ara ens podem defensar i podem atacar. Estic satisfet amb un bon inici i tenim potencial en el cotxe. Ens falta molt per descobrir i tant de bo que en les properes carreres mirem més amunt", va comentar en declaracions recollides per Movistar F1."Arribar a la primera carrera i acabar en els punts amb els dos cotxes és per estar orgullosos i agrair a l'equip", va afegir sobre els enginyers de l'equip.L'asturià, que va escalar des de la desena posició de la graella de sortida, va mantenir un bonic duel amb un Max Verstappen (Red Bull) amb més ritme, però que no va aconseguir superar al bicampió del món. Després de la carrera, Alonso va afirmar haver tingut a l'holandès "sota control" i va ressaltar la seva agressivitat i haver aconseguit evitar "tocs" en una sortida que li va permetre remuntar llocs."Ha estat una bona carrera. Crec que tenim potencial i avui aprofitem les oportunitats. Hem estat atapeïts en les primeres corbes, però hem evitat tocs. Hem tingut bon ritme i amb Verstappen calia mantenir-lo darrere, que sempre és un adversari molt agressiu, però estava tot sota control", va finalitzar.