El Bàsquet Joviat lluita tot i no trobar recompensa davant el talent del líder

El sènior de la Joviat es va enfrontar al gran líder Snatt's Femení Sant Adrià, equip amb un balanç de 21 victòries i només dues derrotes i carregat de talent, que es va desfer de la Joviat per un 78-56 en un duel de domini local.

Sent conscients del nivell del rival, la Joviat va iniciar el duel amb molta intensitat i amb ganes de bon bàsquet. Tot i el ritme elevat que van implantar les del Besòs, les bagenques van ser capaces de'estar vives en la disputa durant tot el primer quart, que va finalitzar amb un ajustat 23-22.

Els primers minuts del segon període van mantenir la mateixa tònica, però aviat l'encert des de la línia de tirs lliures del Sant Adrià augmentaria distàncies en l'electrònic. I, tot i que les manresanes van mantenir l'agressivitat defensiva, no va trobar solucions en atac i va tancar la primer meitat amb un 44-29 que posava les coses de cara per les locals.

La Joviat necessitava fer una bona arrencada a la segona meitat per tornar a competir per la victòria, però no va ser així; les jugadores manresanes es van arronsar davant la intensitat del líder, i tot i que la lluita continuava, les del Bages no van poder trencar la barrera dels 10 punts, que permetia al Sant Adrià poder sentir-se còmode en el matx.

Tot i la superioritat local, la fam de les visitants mai es va esgotar, i van estrenar el darrer període amb un triple que podia posar al rival entre les cordes. Però no va ser així, després d'uns instants d'incertesa, el Femení Sant Adrià va treure les seves millors armes i, amb molt talent va poder deixar enrere i condemnar tots els esforços de les jugadores de Manresa.

Tot i la derrota, la Joviat es va mostrar molt competidora i va deixar molt bones sensacions.

Les manresanes encaren la setmana de descans sent cinquenes a la lliga, i amb ganes de retrobar-se amb la victòria en el seu proper enfrontament, que serà el dia 7 d'abril al Complex, on s'enfrontaran al CB Olot, un equip agressiu de mitja taula, que no posarà les coses fàcils a les de Manresa.