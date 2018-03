El Breogán no afluixa el ritme i el rival de l'ICL seria ara el Valladolid

El Cafés Candelas Breogán continua passant el corró en els partits que disputa al Pazo dos Deportes i ahir va apallissar el Levitec Osca, el primer equip que el va derrotar aquesta temporada, per gairebé quaranta punts de diferència. D'aquesta manera manté el partit de diferència sobre l'ICL Manresa i el CB Prat, amb el basket-average favorable respecte de tots dos, i la setmana que ve torna a jugar a casa, contra un Araberri que ahir va vèncer el Força Lleida i que encara aspira a entrar en els play-off.

A Lugo, un parcial de 28-9 al segon quart va ser decisiu. Sulejmanovic va ser el màxim anotador del seu equip, amb 15 punts, i el navassenc Salva Arco es va quedar amb vuit.

Per la seva banda, el Lleida de Miquel Feliu, autor ahir de 7 punts, queda molt lluny de les eliminatòries pel títol, a tres victòries, després de perdre a la pista de l'Araberri. Qui ocuparia ara mateix l'última posició i seria, per tant, el primer rival de l'ICL és el Carramimbre Valladolid, que va tornar a deixar en evidència el pèssim estat del Melilla en derrotar-lo per 95-70. Els nord-africans fins i tot veuen amenaçada la quarta posició i l'avantatge de pista en els quarts de final dels play-off, ja que el Tau Castelló va tallar l'excel·lent marxa de l'Ourense a casa i es va situar a dues victòries del seu predecessor.

També ahir, el Sammic va quedar com a cuer en solitari en caure apallissat per un Barça B que empata amb el Clavijo i el Palma, que es van enfrontar amb triomf local.