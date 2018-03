El Catalana Occident pateix per desfer-se del Sant Adrià

Els manresans van patir més del compte per superar el Sant Adrià

Els manresans van patir més del compte per superar el Sant Adrià arxiu/salvador redó

El Catalana Occident cadet va vèncer per la mínima (66-65) a casa davant l'UB Sant Adrià, en un partit poc vistós pels locals.

Freds i poc efectius van arrencar els manresans, fet que van aprofitar els del Besòs per prendre una primera avantatge en el marcador. No obstant, ben aviat respondrien els bagencs per tal de tancar el primer període amb empat a 15.

L'inici del segon quart va ser idèntic i els visitants van prendre les rendes del duel. Novament però, la reacció dels de Manresa va impedir que el rival marxés definitivament en el partit.

La segona meitat va començar 33-40 i els manresans van aconseguir canviar el xip en defensa per tal de millorar els atacs i anivellar l'electrònic. I així va ser. Amb un 50-53 el darrer període seria clau.

Finalment, els petits detalls, l'encert en accions individuals i l'errada visitants als darrers segons del partit, van donar una nova patida victòria als bagencs (66-65).