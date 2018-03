El CB Igualada encaixa una nova derrota contra l'Almeda

L'equip cadet femení del Club Bàsquet Igualada es va desplaçar fins a Cornellà de Llobregat, per enfrontar-se al Basket Almeda, tercer classificat del grup A de Preferent i, per tant, un dels equips més en forma de Catalunya, on les igualadines van perdre per un ajustat 60-51.

Després de caure davant un altre equip talentós com és el Barça, les igualadines van iniciar el duel amb ganes de donar la sorpresa.

Des de bon inici les igualadines es van mostrar irregulars, amb estones de molt bon joc, però per contra també van cometre errades que van permetre a l'Almeda prendre distàncies amb facilitat, ja que van arribar a estar 20 punts per sobre les d'Anoia.

No obstant, amb moments d'encert igualadí, es va arribar a l'últim minut de partit amb només 5 punts de diferència, però la falta d'encert i agressivitat en defensa va condemnar l'Igualada.