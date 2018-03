El CB Igualada obté una nova còmode victòria

El conjunt sènior del CB Igualada va tornar a vèncer amb comoditat; aquesta vegada a la pista del penúltim classificat, el Sant Nicolau, per un àmpli resultat de 51-77 per les anoienques.

El partit va començar amb un ritme molt alt per part d'ambdós conjunts i amb un joc molt anivellat que deixava un 13-16 al finalitzar el primer període.

Va ser a partit del segon quart, quan les igualadines van posar una marxa més en atac per tal de deixar enrere a les de Sabadell. I així va ser, l'efectivitat visitant no va donar cap opció a les locals, que van veure's derrotades per un contundent 51-77 de les d'Anoia.