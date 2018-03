El Gimnàstic juvenil treu profit dels finals igualats

El Gimnàstic de Manresa juvenil, equip que dissabte va aconseguir la permanència a la Divisió d'Honor, ha demostrat que és capaç de patir fins al darrer minut i de tenir una enorme capacitat de reacció per sumar victòries i punts en els moment decisius. En les darreres dues temporades, la de l'ascens i la de la salvació, el conjunt escapulat ha sigut capaç de sumar un total de 35 punts en els darrers deu minuts de partit i els temps de descompte. Aquesta dada demostra una gran identitat per lluitar fins al final.

La temporada passada, a la Lliga Nacional i sota les ordres de l'entrenador Carlos López, el conjunt manresà va obtenir un total de 24 punts en els moments clau. De ben segur que aquests punts van ser determinants per aconseguir l'ascens històric a la Divisió d'Honor. Els bagencs van sumar tres empats en el temps de descompte, davant del FC Barcelona (1-1), del Jabac i Terrassa (2-2) i del Figueres (3-3). L'equip de Carlos López va sumar sis punts en dues victòries per la mínima amb gols en els darrers deu minuts, davant del Josep Maria Gené (0-1) i de l'Europa (1-0). Els quinze punts restants, els jugadors escapulats els van aconseguir amb remuntades també en minuts clau. El Nàstic va ser capaç de reaccionar amb el Mercantil (1-3), el Júpiter (3-2), el Mataró (1-1), el Badalona (1-2), el Lleida (2-2), el Cornellà (1-1) i el Gimnàstic de Tarragona (2-1).



Mateix encert amb Ferran Costa

Aquesta temporada l'equip entrenat per Ferran Costa ha sumat 11 punts en els darrers minuts. La diferència de punts aconseguida es força inferior a la de l'any passat, però s'ha de tenir en compte que encara queden dos partits per disputar i que a la Divisió d'Honor es juguen quatre partits menys que a la Lliga Nacional. Aquest any els jugadors escapulats han sumat 7 punts al temps de descompte, després de guanyar el Lleida (2-1), empatar amb el Girona (1-1) i guanyar aquest dissabte la Damm (2-1). Els bagencs han sumat 4 punts remuntant el Olivar (3-1) i el Saragossa (1-1).