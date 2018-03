El Gironella competeix però no és efectiu de cara a gol

El Gironella va sumar un valuós punt davant del fort Parets, però va ser insuficient per la seva lluita per la permanència. El conjunt berguedà va començar adormit en els primers compassos i els visitants ho van aprofitar per generar les primeres aproximacions. A mesura que avançaven els minuts els de Ponti van millorar i van desplegar una bona versió. Al minut 11, el local Maza va aprofitar una pilota rebutjada en un córner per engaltar-la i inaugurar el marcador, 1-0. L'alegria va durar poc al Gironella, ja que, un minut més tard,veia com el Parets empatava en una jugada de pilotada llarga.

A la represa, els locals van dominar i van ser superiors a un conjunt visitant que va inquietar molt poc la porteria local. Els berguedans van tenir diverses ocasions clares per marcar el segon gol, però els de Ponti no van estar encertats. A l'equador de la represa, el Gironella va protestar una falta del porter visitant fora de l'àrea que hagués suposat l'expulsió directa del jugador del Parets. En el proper partit, el Gironellà visitarà el petit camp del Matadepera.