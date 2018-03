Un gran Navàs està a punt de sorprendre el líder Ripollet

El Club Bàsquet Navàs Viscola va encaixar una nova derrota a domicili, en aquesta ocasió a la complicada pista del líder invicte del grup 1 de Primera Catalana, el Ripollet, que es va imposar per un resultat final de 97-94 en un partit vibrant i d'alt nivell que no es va poder decidir fins la segona pròrroga. Tot i el resultat advers, els navassencs van estar a un gran nivell i van sortir aplaudits del pavelló rival. A més, es va viure un gran duel anotador entre el local Vilanova, que va fer 39 punts, i el visitant Yuste, que en va fer un total de 43.

En el primer quart hi va haver molta anotació per part de les dues formacions, i els navassencs van agafar dos punts de marge (24-26). En el segon període, els bagencs van ampliar la diferència i es va arribar a la mitja part de l'enfrontament amb quinze punts de distància (36-51).

En la segona meitat el Ripollet va pressionar en defensa i va clavar un parcial de 10-0 per situar-se només dos punts per sota en l'electrònic al final del tercer quart (61-63). En el darrer període el Navàs va anar sempre per davant i va arribar a l'últim minut amb quatre punts de renda, però llavors van cometre algunes pèrdues de pilota i els locals van forçar la pròrroga. En aquesta, el Ripollet va dominar, però els bagencs van poder forçar el segon temps extra. En aquests, els navassencs van agafar avantatge, però van ser els locals els qui es van endur un triomf molt treballat. En la propera jornada, el Club Bàsquet Navàs Viscola visitarà la complicada pista d'un rival directe, el Sant Adrià B, en un matx que es posarà en marxa el proper dissabte 7 d'abril a partir de les quatre de la tarda.