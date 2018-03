La Joviat s'imposa contundentment contra el Joventut, un rival directe

Nova victòria aconseguida per les jugadores del júnior de la Joviat; aquesta a casa davant un rival directe, el Joventut de Badalona Femení, per un àmpli 55-27.

L'enfrontament es previa emocionant degut a l'anivellat joc d'ambdós conjunts. No va ser fins al minut 2 quan la Joviat, amb un triple, va inaugurar el marcador. L'enfrontament però va seguir carregat de nervis i d'errades no forçades, i un triple visitants al darrer segon va provocar que el primer quart acabés amb l'ajustat 12-8.

En el segon quart els equips van anar trobant comoditat, tot i que les visitants van confiar en alternatives defensives per tal d'aturar els atacs de les manresanes, però no va ser així ja que les locals van saber trobar els forats per augmnetar la diferència en l'electrònic i marxar a la mitja part amb una avantatge notable 26-13.

A la represa la Joviat va arrencar plena d'energia, agressives en defensa i dominant el rebot defeniu. Per altra banda, l'alt encert de cara a cistella va sentenciar el duel, ja que el resultat al final del període era de 47-18 i deixava pas a un dar-rer quart de pur tràmit, on les manresanes van saber mantenir la còmode diferència (55-27).

Després d'aquest triomf, les del Bages mantenen la tercera plaça i ja sumen set victòries, una més que el Joventut. En la propera cita, la Joviat s'haurà de veur eles cares amb el Lleida, segon classificat.