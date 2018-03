L'Avià i l'Organyà suspenen els seus partits per la pluja

El temporal que va caure aquest cap de setmana als camps de la Catalunya Central va provocar la suspensió de molts partits al llarg del dia. L'Avià, que havia de jugar al camp del Molletense, en partit del grup 4 de la Segona Catalana, va quedar suspès pel mal estat del terreny de joc. Pel que fa al grup 5 de la Segona Catalana, l'Organyà va ser l'únic equip que no va poder jugar per culpa de la pluja. El conjunt de l'Organyà havia d'enfrontar-se al Bellpuig com a visitant.

Aquests dos partits, doncs, queden suspesos a l'espera de poder acordar una data per disputar els respectius enfrontaments de la Segona Catalana.