L'estratègia permet a Vettel sorprendre Lewis Hamilton

El Campionat del Món de F1 es va iniciar ahir amb la inesperada victòria de l'alemany Sebastian Vettel (Ferrari) al GP d'Austràlia, per segon any consecutiu.

Tal com va succeir el març del 2017, l'estratègia de l'equip Ferrari va impedir al gran favorit, Lewis Hamilton (Mercedes), el més ràpid a les sessions classificatòries i actual campió, vèncer al circuit d'Albert Park.

Així, mentre el curs passat Hamilton va cedir el triomf a Vettel gràcies a l'estratègia, en executar un undercut que va relegar el britànic a la segona posició, enguany l'equip italià ha optat per una tàctica diferent executada pels seus dos pilots, l'alemany i Kimi Raikkonen. El finès va atacar des d'un bon inici Lewis Hamilton per desgartar-lo i forçar la seva aturada a boxes, mentre Sebatian Vettel allargava la seva estada al circuit esperant una situació favorable.



L'equip Haas propicia el caos

Mentre Hamilton estava aturat per dotar el seu Mercedes d'uns pneumàtics tous, a la volta dinovena, va succeir l'inesperat.

La manca de perícia dels mecànics de l'equip Haas a l'hora de fer el canvi de rodes als vehicles del danès Kevin Magnussen i del francès Romain Grosjean va obligar el primer a abandonar la cursa quan anava quart, mentre el cotxe de Grosjean va haver d'aturar-se entre les corves dos i tres, fet que va propiciar la sortida del cotxe de seguretat virtual i la conseqüent neutralització de la prova.

La incidència va afavorir els interessos de Ferrari, que va aprofitar aquesta circumstància per fer el canvi de pneumàtics al vehicle de Vettel, que va retornar a la cursa en primer lloc, per davant d'un sorprès Hamilton que no aconseguiria tornar a liderar la prova.

Fernando Alonso (McLaren) també es va beneficiar de la retirada dels Haas de Magnussen i Grosjean. L'asturià, després d'efectuar la substitució dels pneumàtics, va avançar el Renault de l'alemany Nico Hulkenberg i es va situar en una cinquena posició que no cediria malgrat les constants escomeses de l'holandès Max Verstappen (Red Bull).

Per la seva part, Carlos Sainz, que va iniciar la cursa des del novè lloc de la graella, va patir constants marejos durant la prova. El pilot de Renault va haver d'ingerir massa aigua a causa d'una avaria a la bomba d'aigua del seu vehicle i es va haver de conformar amb el desè lloc final.