Lorena Llamas signa una meritòria segona posició en l'estrena de la reVolta

La igualadina Lorena Llamas (Movistar) va assolir una remarcable segona posició final a la primerara reVolta, una prova per a ciclistes professionals femenines, que es va disputar ahir al circuit de Montjuïc, com a aperitiu de l'arribada de la setena i darrera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya d'enguany.

La prova va consistir en recór-rer un circuit circular de 3,8 km durant quaranta-cinc minuts, als quals va afegir-se una volta completa addicional, una vegada transcorreguts els tres quarts d'hora inicials previstos.

Fins a 118 ciclistes van prendre la sortida de la reVolta. Les dues grans protagonistes de la segona part de la prova van ser l'anoienca i lexperimentada ciclista nord-americana Lauren Stephens (Cylance ProCycling). Lamas i la seva oponent van delectar el públic competint aferrissadament, amb rigorosos marcatges i furibunds atacs.

Ja a la darrera volta, Lorena Llamas va intentar, de forma reiterada, escapolir-se del marcatge de l'estatunidenca, sense aconseguir-ho. El duel entre ambdues es va decidir a l'esprint, un terreny propici per a la reputada ciclista nord-americana, de 31 anys. Lorena Llamas (Movistar),va ser segona, a pocs segons de la guanyadora, mentre que Sofia Rodríguez (Sopela) va completar el podi.

En declaracions als mitjans de comunicació, Llamas va assenyalar que «una cursa com la Volta hagi fet aquest pas està bé; però fa curt, no hem arribat a competir ni una hora. Crec que les ciclistes professionals ens mereixem més. A veure si l'any vinent podem cór-rer quelcom més atractiu, més seriós i televisat en directe. Una prova emparada per l'UCI».