El Manresa juvenil no acaba el partit a Badalona (0-1)

El Manresa juvenil no va poder finalitzar l'enfrontament al camp del Badalona per culpa del mal estat del terreny de joc. La pluja que va caure durant el cap de setmana va fer impossible la pràctica del futbol i l'àrbitre del partit va decidir suspendre l'enfrontament a la mitja part. El conjunt entrenat per Andreu Peralta portava avantatge en el marcador, gràcies a un solitari gol de Jordi Pérez al minut 29 de partit. Els manresans hauran de mantenir l'avantatge en la represa del duel.