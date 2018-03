El Martorell tampoc és capaç de frenar un Àvila en ratxa

arxiu particular

El Club Bàsquet Martorell va encaixar la vuitena derrota consecutiva, en aquesta ocasió a la seva pista davant l'Ávila, que es va imposar per un resultat contundent de 73-89.

Els visitants van saltar a la pista disposats a guanyar i van anotar la primera cistella per mitjà de Mulero. Tot i això, les pèrdues i els errors en el tir van fer que els martorellencs marquessin distàncies amb un parcial de 6-2. Tot seguit, un triple de Hittle i els punts des del tir lliure d'Aramburu van permetre l'Ávila arribar fins els sis punts de marge (8-14). L'actuació d'Albert Homs i les personals rivals van permetre el conjunt del Baix Llobregat Nord arribar al final del primer quart amb només un punt de desavantatge (17-18). En el segon període, els avilesos van mostrar la seva millor versió i van clavar un parcial de 0-8 que va obligar el tècnic local, Joan Albert Cuadrat, a demanar temps mort. Es va arribar a la mitja part de l'enfrontament amb set punts de renda pels visitants (31-38).

En la represa, Mazaira i Khalaf van acostar al Martorell, però entre Mulero, Hittle i Wilson es van encarregar d'obrir un forat de dotze punts (39-51). Homs i David Jofresa no deixaven que la diferència augmentés, de manera que es va entrar en els deu darrers minuts amb vuit punts de marge per l'Ávila. Un triple de Hittle, respost amb una cistella d'Antonio De Pina, donava el tret de sortida a un ampli parcial de 0-13 a favor dels visitants, que elevaven la diferència fins els 22 punts (55-77), amb Sikiras i Wilson com a líders. Després d'haver demanat temps mort, el Martorell, de la mà de Xavi Guirao, tractava de mantenir-se sense èxit, i això va convertir els darrers minuts en un pur tràmit pels avilesos, que van sumar la setena victòria en els darrers nou partits de la LEB Plata.