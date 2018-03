Mor un futbolista croat durant un partit aquest diumenge

Bruno Boban, jugador de Marsonia de la Tercera Divisió de Croàcia, va morir durant un partit que enfrontava al seu equip contra el Pozaga Slavonija després de rebre un cop de pilota al pit.

El futbolista, de 25 anys, va caure desplomat a terra als quinze minuts que comencés el partit com a conseqüència del col·lapse que li va provocar el cop. Tot i la rapidesa amb què van actuar les assistències mèdiques, no van poder fer res per la seva vida.

El mitjà croat 've?er' ha informat que Boban té un germà, Gabrijel, jugador de Osijek de la primera divisió de Croàcia. I, també assenyala que era familiar de l'exjugador del Milan i Celta Zvonimir Boban.