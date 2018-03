La Salle no s'atemoreix davant un dur Sferic i suma una nova victòria

La Salle Manresa va aconseguir una nova victòria a la seva pista, en aquesta ocasió davant un dels rivals directes en la lluita per la permanència a Primera Catalana, l'Sferic de Terrassa, al qual es va imposar per set punts de diferència (70-63).

El conjunt local va protagonitzar un mal inici, amb poca tensió, i això va fer que els egarencs clavessin un parcial inicial de 4-16. Després, els jugadors manresans van aconseguir, a base de treball i molta intensitat, tornar al partit. El conjunt visitant va fer valer la seva superioritat física sota les cistelles durant els dos primers quarts, aconseguint així sumar en situacions bastant còmodes. A la mitja part de l'enfrontament, el marcador reflectia un total de tres punts de diferència pels homes vallesans (30-33).

En la segona meitat, el conjunt lasal·lià va tancar molt bé la seva cistella i no es va atemorir davant la duresa de la defensa del rival. Aquest fet va permetre capgirar el marcador i encarrilar un partit que es va haver de treballar fins a l'última defensa del mateix. Cal destacar el bon joc col·lectiu en l'aspecte ofensiu dels jugadors bagencs, on van sumar un total de 70 punts malgrat haver transformat només dos triples durant els quaranta minuts, i l'encert fruit de la concentració des de la línia de tir lliure (en van anotar deu dels tretze que van intentar). En la propera jornada, ja després de l'aturada per Setmana Santa, La Salle Manresa visitarà la complicada pista de l'Àguiles, en un matx que es posarà en marxa el proper dissabte 7 d'abril a partir d'un quart de set de la tarda.