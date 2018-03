Simeó Ubach obté un bon dissetè lloc en la primera prova de l'Europeu

El pilot de Sant Salvador de Guardiola Simeó Ubach va signar un lloable dissetè lloc a la classificació final de la primera prova del Campionat d'Europa de MX250, una especialitat del motocròs.

El circuit Rendsand MX Park, a la vila castellonenca de Vilafamés, va acollir aquest cap de setmana l'estrena de l'Europeu.

A la primera de les dues mànegues, disputada el dissabte, el de KTM va assolir una excel·lent dotzena posició, després de protagonitzar una bona sortida i de mantenir-se dins el grup de pilots que lluitava per fer-se amb el vuitè lloc final fins als darrers metres.

La cursa dominical va ser més complicada per a Ubach. El guardiolenc va ser menys hàbil en la sortida que en la jornada de dissabte i va finalitzar la primera volta al circuit fora de les vint primeres posicions.

Això va provocar que al llarg de la primera meitat de la cursa no pogués pilotar a un ritme suficientment alt com per poder remuntar, més enllà d'assentar-se en la vintena posició.

A la classificació combinada de les dues mànegues i del campionat d'Europa, Simeó Ubach va ocupar, finalment, un notable dissetè lloc, d'especial importància atesa l'extrema igualtat que es preveu presideixi la disputa i desenvolupament de tot l'Europeu.

El guardiolenc, després de finalitzar la prova a Vilafanés, va assenyalar que «a la cursa de dissabte vaig sortir molt bé i em vaig situar sisè a les primeres voltes, mantenint un ritme constant. Un parell d'errades em van fer perdre alguna posició, però al final ,vaig estar lluitant al grup que optava al vuitè lloc». Ubach va admetre que «avui, la sortida no ha estat tan bona i m'ha tocat competir al grup del darrere, sense poder trobar un ritme que em permetés recuperar terreny. Al final he estat vintè i el balanç global d'aquesta primera cursa de l'Europeu és molt positiu. Sabem quin és el camí per no deixar de progressar i aspirar al Top 10 d'aquesta competició. Un traçat que seguirem».